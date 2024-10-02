МИД РФ отреагировал на отказ Молдавии аккредитовывать журналиста РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во время брифинга, что отказ молдавских властей в аккредитации корреспондента РИА Новости — пример зачистки информационного поля Молдавии руководством страны.

«Молдавские власти вот так и относятся к своим гражданам, вот так они и зачищают информационное поле страны», — заявила она.

По ее словам, это очередной вопиющий факт дискриминации российских журналистов властями Молдавии.

Накануне стало известно, что Министерство иностранных дел Молдавии отказало РИА Новости в аккредитации на выборах президента страны. Об этом сообщается в ответе молдавских дипломатов. В документе нет ссылок на конкретные статьи, законы или указы молдавского законодательства, которые бы запрещали российским СМИ вести работу на территории Молдавии.

До этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан во время выступления на Генассамблее ООН потребовал от России вывести войска с территории Приднестровья.

Ранее Захарова оценила масштаб раскола в Молдавии из-за Приднестровья.