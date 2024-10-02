В МИД РФ не ждут от нового генсека НАТО конструктива в отношениях с Россией

Российская сторона не ожидает никакого конструктива от нового генсекретаря НАТО Марка Рютте. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она назвала Рютте «ярым русофобом». По мнению дипломата, новый генеральный секретарь Североатлантического альянса продолжит антироссийскую деятельность.

«Он доказал свою ярую приверженность лагерю атлантистов, русбофобов на посту премьер-министра Нидерландов. Думаю, именно этим он и заслужил место генсека НАТО», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что России «стоит ожидать даже еще большей антироссийской риторики».

До этого глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что новый генсек НАТО Рютте не снизит агрессивность Североатлантического альянса, так как от него и его личных качеств мало что зависит.

Ранее в Госдуме назвали возможное основание для применения ядерного оружия.