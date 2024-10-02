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В Киеве испугались, что ситуация на Ближнем Востоке отвлечет внимание от Украины

Депутат Рады Арьев: ситуация на Ближнем Востоке отвлечет внимание от Украины

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Amir Cohen/Reuters

Обострение ситуации на Ближнем Востоке стало проблемой для Украины, поскольку мировое сообщество обращает свое внимание на этот регион. Об этом заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев, его слова приводятся в Telegram-канале партии «Европейская солидарность».

«Ситуация на Ближнем Востоке для нас теперь проблема. Внимание переключается с войны, к которой мир привык — к сожалению, это факт — к новой», — подчеркнул он.

Как предположил депутат, данные об очередных потерях ВСУ населенных пунктов на фронте «будут тонуть в информационной волне» обострения отношений между Израилем и Ираном.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее Захарова заявила, что Украина вымещает злобу, обстреливая Донбасс.

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