В Киеве испугались, что ситуация на Ближнем Востоке отвлечет внимание от Украины

Обострение ситуации на Ближнем Востоке стало проблемой для Украины, поскольку мировое сообщество обращает свое внимание на этот регион. Об этом заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев, его слова приводятся в Telegram-канале партии «Европейская солидарность».

«Ситуация на Ближнем Востоке для нас теперь проблема. Внимание переключается с войны, к которой мир привык — к сожалению, это факт — к новой», — подчеркнул он.

Как предположил депутат, данные об очередных потерях ВСУ населенных пунктов на фронте «будут тонуть в информационной волне» обострения отношений между Израилем и Ираном.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее Захарова заявила, что Украина вымещает злобу, обстреливая Донбасс.