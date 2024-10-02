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Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите

Захарова: глава МИД России Лавров примет участие в саммите ВАС в Лаосе

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МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров 11 октября примет участие в 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС), который пройдет в Лаосе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«11 октября во Вьентьяне министр иностранных дел России примет участие в девятнадцатом Восточноазиатском саммите», — заявила она.

Восточноазиатский саммит — ежегодная встреча в верхах, форум лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их диалоговых партнеров. В 2011 году членство в организации было расширено до 18 стран и на форум стали приглашаться лидеры Соединенных Штатов и РФ. Первая встреча в верхах состоялась 14 декабря 2005 года.

В конце июля Сергей Лавров принял участие в министерской встрече Восточноазиатского саммита в Лаосе. На мероприятии, помимо российского министра, были государственный секретарь США Энтони Блинкен, а также представители Южной Кореи и Сингапура.

Ранее Лавров сообщил о готовности России помочь нормализовать отношения Грузии и Южной Осетии.

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