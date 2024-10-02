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Захарова анонсировала визит главы МИД Афганистана при талибах в РФ

Захарова заявила, что глава МИД при талибах Муттаки может посетить РФ в октябре

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Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

Глава МИД Афганистана при режиме талибов (организация запрещена в России) Амир Хан Муттаки может посетить РФ 4 октября. Об этом сообщила официальная представительница МИД России Мария Захарова на очередном брифинге.

В Москве Муттаки примет участие в консультациях по Афганистану. В 2023 году в подобных консультациях в Казани приняли участие представители и Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Туркмении, Узбекистана и ряда других стран.

«На полях мероприятия глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретится со своим афганским коллегой для обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества Москвы и Кабула», — сообщила Захарова.

26 сентября в Москву приехал министр горной промышленности и нефти Афганистана.

«Талибан»* объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы* захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

25 июня 2023 года в «Талибане» заявили, что вернули женщинам Афганистана статус «свободных людей», освободив их от нарушения шариата. 28 августа 2024 года в Афганистане женщинам запретили говорить вслух на публике.

Ранее «Талибан» запретил мужчинам носить джинсы и делать модные стрижки.

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