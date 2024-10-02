Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Такер Карлсон оценил последствия войны между Россией и США

Такер Карлсон: прямой конфликт России и США может уничтожить весь мир

close
Amr Alfiky/Reuters

Прямой вооруженный конфликт между Россией и США приведет к уничтожению мира. Об этом в беседе с американским изданием The American Conservative заявил журналист Такер Карлсон.

«Что произойдет, если ядерная бомба попадет в ядерный реактор? Мы не знаем. Я действительно опасаюсь, что это вызовет цепную реакцию, которая уничтожит весь мир», — подчеркнул журналист.

По мнению Карлсона последствия движения США к эскалации конфликта с Россией могут быть катастрофическими. «Через год в живых может не остаться никого, если мы продолжим идти вслепую в сторону более масштабной войны с Россией», — считает он.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга не следует слушать, поскольку он «разжигает огонь» между Россией и Североатлантическим альянсом.

По словам Джабарова, у Столтенберга «не получилось» заниматься большой политикой, поскольку он позволяет себе такие заявления, которые его «не красят».

Ранее Столтенберг не исключил проведения операций за пределами границ НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами