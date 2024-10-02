Такер Карлсон оценил последствия войны между Россией и США

Прямой вооруженный конфликт между Россией и США приведет к уничтожению мира. Об этом в беседе с американским изданием The American Conservative заявил журналист Такер Карлсон.

«Что произойдет, если ядерная бомба попадет в ядерный реактор? Мы не знаем. Я действительно опасаюсь, что это вызовет цепную реакцию, которая уничтожит весь мир», — подчеркнул журналист.

По мнению Карлсона последствия движения США к эскалации конфликта с Россией могут быть катастрофическими. «Через год в живых может не остаться никого, если мы продолжим идти вслепую в сторону более масштабной войны с Россией», — считает он.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга не следует слушать, поскольку он «разжигает огонь» между Россией и Североатлантическим альянсом.

По словам Джабарова, у Столтенберга «не получилось» заниматься большой политикой, поскольку он позволяет себе такие заявления, которые его «не красят».

Ранее Столтенберг не исключил проведения операций за пределами границ НАТО.