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Орбан рассказал, когда Европа выступит за урегулирование конфликта на Украине

Орбан: Европа вскоре встанет на путь урегулирования украинского конфликта

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Jacob King/Pool Photo/AP

Вся Европа в скором времени выступит за мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день только Венгрия «считает мир своей миссией», однако, по мнению Орбана, и другие европейские страны «поймут ошибочность войны и перейдут на сторону мира».

«Запад сломя голову, основываясь на неверных расчетах и неправильной стратегии, кинулся в эскалацию между Украиной и РФ. Ситуация усложняется. Решения этого конфликта не будет на поле боя», — сказал венгерский премьер.

До этого сообщалось, что Орбан планирует на основе мирной инициативы Бразилии и Китая, к обсуждению которой также присоединились Швейцария и Франция, согласовать место переговоров России и Украины.

8 сентября Орбан заявил, что продолжает работу над миротворческой миссией по недопущению эскалации и урегулированию конфликта на Украине. Премьер Венгрии также отметил, что приближается изменение мировой системы. По его словам, вместо однополярного мирового порядка следует рассчитывать на многополярный, проигравшими в котором могут стать Соединенные Штаты.

Ранее Европу призвали отказаться от «мирного мышления» по Украине.

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