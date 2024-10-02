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Китай сделал предупреждение НАТО

Дипмиссия КНР в ЕС призвала НАТО прекратить вмешиваться в дела Азии

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Global Look Press

Организация Североатлантического договора (НАТО) должна исправить свое ошибочное представление о Китае и не вмешиваться в дела Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявило дипломатическое представительство КНР в ЕС, комментируя слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости укрепить связи с партнерами альянса в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Китай призывает НАТО отказаться от мышления времен холодной войны, исправить неправильное представление о Китае, прекратить вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона и делать больше вещей, которые способствуют миру и стабильности во всем мире, а не наоборот», — сказано в сообщении.

Также китайская дипмиссия, говоря о конфликте на Украине, заявила, что перекладывание вины и формирование группировок не помогут разрешить ситуацию.

2 октября аналитик из Индии С.Л. Кантан заявил, что странам Североатлантического альянса необходимо перестать вооружать Украину и заключить мир с Россией ради достижения более мирной обстановки в Евразии. По его словам, Украина является «провальным геополитическим проектом глобалистов».

1 октября подошел к концу срок пребывания Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Ему на смену пришел Рютте. Каков будет курс Североатлантического альянса при новом генсеке, как будет выглядеть НАТО в ближайшее время и в каком случае возможна его война с Россией — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Госдуме рассказали о планах НАТО относительно России.

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