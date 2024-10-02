Политолог допустил, что Израиль хочет избежать эскалации конфликта с Ираном

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с «Ридусом» прокомментировал массированную ракетную атаку иранской армии на Израиль. Эксперт допустил, что еврейское государство намерено избежать эскалации конфликта с Тегераном.

«В Израиле прозвучали угрозы ударить по Ливану в ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана. Это наводит на мысль, что эскалации Израиль не хочет. Осенью 2023 года и летом текущего года различные аналитики неоднократно говорили, что Ближний Восток находится на грани большой войны <...> Но каждый раз Иран и Израиль сводили ситуацию к обмену ударами», — обратил внимание Мендкович.

При этом, по его словам, ситуация в регионе накаляется с каждым годом.

1 октября Армия обороны Израиля сообщила о запуске иранских ракет по еврейскому государству. От различных СМИ поступили данные о том, что Иран нанес удар несколькими «волнами», при первой из которых зафиксировано не менее 100 ракет.

По данным газеты The Jerusalem Post, Иран выпустил в сторону Израиля около 400 ракет. Издание назвало эту атаку самой масштабной за всю историю.

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

При этом в КСИР подчеркнули, что если Израиль отреагирует на ракетную атаку, то столкнется с еще более сокрушительными ударами со стороны исламской республики.

Ранее политолог указал на растерянность США после атаки Ирана на Израиль.