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Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки Украины

Зеленский уволил замглавы службы внешней разведки Украины Синайко и Луговского

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Gleb Garanich/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил двух заместителей руководителя службы внешней разведки страны. Об этом говорится на сайте офиса президента Украины.

Согласно указам Зеленского, речь идет об Олеге Синайко и Олеге Луговском. Место первого занял Геннадий Богач, а Луговского повысили до первого заместителя главы ведомства.

Перестановки прошли на фоне публикаций в украинских СМИ о том, что действующего руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) могут сместить с занимаемого им поста из-за конфликта с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Утверждалось также, что лишиться своего поста может глава минобороны Украины Рустем Умеров. По другой версии источников, Умеров может сохранить свое кресло, однако «чистки» пройдут среди его заместителей.

В начале октября Умеров действительно уволил сразу трех своих заместителей, а также госсекретаря минобороны.

Ранее Зеленский ответил спикеру палаты представителей конгресса США Майку Джонсону на требование уволить украинского посла в Вашингтоне.

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