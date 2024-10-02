Политолог указал на растерянность США после атаки Ирана на Израиль

Если администрация нынешнего президента США Джо Байдена и Демократическая партия оставят атаку Ирана на Израиль без ответа, то продемонстрируют слабость в преддверии выборов, чем тут же воспользуются республиканцы. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков. При этом, по его словам, Вашингтон не может себе позволить спровоцировать эскалацию на Ближнем Востоке, поскольку это, опять же, ударит по демократам.

«Администрация Джо Байдена в очередной раз оказалась в тупике. Сейчас на фоне эскалации на Ближнем Востоке она находится в полной растерянности, и американские политики не знают, как на это реагировать», — отметил Дудаков.

Он добавил, что военная инфраструктура США на Ближнем Востоке очень уязвима. Удары Ирана приведут к большим потерям среди американских военных. Кроме того, ситуация в регионе раскалывает электорат Демпартии, теряющей голоса как евреев, так и мусульман, заключил эксперт.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что ЦАХАЛ своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее в Кремле рассказали о реакции России в случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке.