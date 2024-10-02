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Маск назвал кандидата в вице-президенты США от демократов «психопатом»

Маск назвал кандидата в вице-президенты США Уолца «психопатом» из-за мигрантов

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Kirsty Wigglesworth/AP

Американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X назвал кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов от Демократической партии и губернатора штата Миннесота Тима Уолца «психопатом» в связи с его позицией по миграции.

«Уолц — психопат», — написал он.

Так предприниматель отреагировал на выступление Уолца от 2022 года, в котором тот назвал приток мигрантов в небольшой городок Уортингтон штата Миннесота хорошим показателем для развития экономики и культуры в США. Уолц заявлял, что в одной из школ города, население которого составляло всего около 14 тыс. человек, учащиеся говорят на 50 языках, что он охарактеризовал как «чудесное разнообразие».

До этого Маск заявил, что нерегулируемый поток мигрантов стал причиной стремительного роста цен в Соединенных Штатах.

Также Маск предупреждал, что США рискуют «скатиться в тиранию», если кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не победит на выборах в ноябре 2024 года.

Ранее Маск назвал Трампа спасителем демократии.

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Выборы в США — 2024
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