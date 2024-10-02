В Кремле не исключили введение ограничений на визиты в страны Ближнего Востока

В Кремле допускают, что официальные визиты в ближневосточные страны могут осуществляться с ограничениями на фоне обстановки в Иране. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас многие авиакомпании воздерживаются от полетов, так как воздушное пространство Ирана закрыто. Временные ограничения сейчас могут иметь место», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что по поводу конкретных изменений в графики визитов стоит обращаться в соответствующие ведомства.

Вечером 1 октября Иран совершил массированную ракетную атаку в отношении Израиля. На фоне ситуации с обстрелом еврейского государства летевший в Катар борт с делегацией РФ во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко вернулся в Москву.

Незадолго до этого агентство РИА Новости сообщало, что воздушное судно развернулось и приземлилось в Минеральных Водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.

Ранее Росавиация опубликовала рекомендации по полетам в Иран, Израиль и Ирак.