Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили вероятность разговора Путина и Шольца

Песков: Германия не запрашивала телефонный разговор Путина и Шольца

close
Reuters

Германия не запрашивала у России телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами, комментируя информацию немецких СМИ о том, что Шольц якобы планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии переговорить с Путиным.

«Нет, не запрашивал», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день у лидеров двух государств отсутствуют общие темы. Однако Песков подчеркнул, что Путин всегда был открыт и остается открытым для диалога.

1 октября стало известно о планах Шольца в ближайшие недели провести разговор с Путиным — впервые с декабря 2022 года. До этого он также призывал обсуждать, как можно быстрее прийти к миру на Украине, и предлагал организовать мирную конференцию с участием России.

В начале сентября немецкий канцлер заявлял о необходимости достигнуть мира на Украине как можно быстрее. Он призвал провести еще одну конференцию по украинскому кризису.

Ранее в Германии рассказали, каким должен быть мир на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами