В Кремле оценили вероятность разговора Путина и Шольца

Германия не запрашивала у России телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами, комментируя информацию немецких СМИ о том, что Шольц якобы планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии переговорить с Путиным.

«Нет, не запрашивал», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день у лидеров двух государств отсутствуют общие темы. Однако Песков подчеркнул, что Путин всегда был открыт и остается открытым для диалога.

1 октября стало известно о планах Шольца в ближайшие недели провести разговор с Путиным — впервые с декабря 2022 года. До этого он также призывал обсуждать, как можно быстрее прийти к миру на Украине, и предлагал организовать мирную конференцию с участием России.

В начале сентября немецкий канцлер заявлял о необходимости достигнуть мира на Украине как можно быстрее. Он призвал провести еще одну конференцию по украинскому кризису.

Ранее в Германии рассказали, каким должен быть мир на Украине.