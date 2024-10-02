Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шмыгаль заявил об увеличении темпов производства оружия на Украине

Премьер Шмыгаль: производство оружия на Украине возросло вдвое за восемь месяцев

close
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за восемь месяцев 2024 года производство оружия в стране возросло вдвое. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Как заявил премьер, Украина на сегодняшний день изготавливает такое количество оружия, которое в 2022 году казалось невозможным. Еще в 2023 году производство необходимого вооружения возросло в три раза, уточнил Шмыгаль.

10 сентября он заявлял, что в текущем году Киев нарастил производство оружия, страна «движется вперед» в данном направлении. Он отметил, что до конца года Украина планирует создать более миллиона беспилотников.

27 августа Владимир Зеленский во время всеукраинского телемарафона жаловался на отсутствие у Украины денег на производство собственного вооружения. Он говорил, что республика начала двигаться вперед в производстве своего оружия, снарядов и дронов, но для этого необходимы деньги, которых нет в бюджете. Однако глава МИД страны Андрей Сибига предложил западным партнерам закупать для Киева оружие украинского производства.

Ранее военный эксперт усомнился в наличии у Украины ракет собственного производства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами