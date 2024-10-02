Шмыгаль заявил об увеличении темпов производства оружия на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за восемь месяцев 2024 года производство оружия в стране возросло вдвое. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Как заявил премьер, Украина на сегодняшний день изготавливает такое количество оружия, которое в 2022 году казалось невозможным. Еще в 2023 году производство необходимого вооружения возросло в три раза, уточнил Шмыгаль.

10 сентября он заявлял, что в текущем году Киев нарастил производство оружия, страна «движется вперед» в данном направлении. Он отметил, что до конца года Украина планирует создать более миллиона беспилотников.

27 августа Владимир Зеленский во время всеукраинского телемарафона жаловался на отсутствие у Украины денег на производство собственного вооружения. Он говорил, что республика начала двигаться вперед в производстве своего оружия, снарядов и дронов, но для этого необходимы деньги, которых нет в бюджете. Однако глава МИД страны Андрей Сибига предложил западным партнерам закупать для Киева оружие украинского производства.

Ранее военный эксперт усомнился в наличии у Украины ракет собственного производства.