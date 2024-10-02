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Песков рассказал о планах Путина на 2 октября

Песков: Путин 2 октября займется вопросами среднего профильного образования

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kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в течение дня будет заниматься вопросами, связанными с развитием в стране среднего профильного образования. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что 2 октября россияне отмечают День среднего профильного образования. Именно к этому празднику приурочены предстоящие мероприятия с участием главы государства, уточнил его пресс-секретарь.

«[Министр образования РФ Сергей] Кравцов будет сопровождать президента. Будут также в этой связи другие контакты у главы государства, будут закрытые встречи и совещания», — добавил Песков.

В то же время он выразил уверенность, что в течение дня Путин обсудит с профильными специалистами обострение ситуации на Ближнем Востоке. Как сказал представитель Кремля, Москва продолжает призывать стороны соответствующего конфликта к сдержанности.

6 августа президент РФ поручил правительству страны выделить денежные средства для создания в стране научно-образовательных центров мирового уровня. Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость профинансировать реализацию федеральных научно-технических программ, рассчитанных до 2030 года.

Ранее в РФ выступили за сокращение сроков получения гражданами образования на всех уровнях.

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