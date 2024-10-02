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В Госдуме заявили о реальной ядерной опасности конфликта Израиля и Ирана

Депутат Чепа: конфликт Ирана и Израиля несет угрозу применения ядерного оружия

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Министерство обороны РФ

Военный конфликт Ирана с Израилем может привести к тому, что будут повреждены объекты ядерной инфраструктуры, а также несет угрозу применения ядерного оружия, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Все это создает серьезную опасность для всего мира, подчеркнул он в беседе с НСН.

Нападения на центры ядерных исследований и объекты энергоснабжения создают двустороннюю угрозу, подчеркнул депутат.

«Все это, конечно, чревато и это несет угрозу применения ядерного оружия. Израиль – понятно, и Иран, очевидно, тоже обладает некими возможностями, которые сегодня не декларируются. Все это серьезная угроза для мира в целом», — подчеркнул он.

С учетом непредсказуемых последствий конфликта, Россия будет предпринимать попытки погасить его. В противном случае в конфликт могут втянуться все страны, в первую очередь – государства шиитского мира, считает Чепа. Напряженная обстановка на этом фоне складывается во многих государствах, в том числе специалисты не исключают опасность нападения на посольства стран.

«Все это может вызвать непредсказуемые действия», -— заключил парламентарий.

Напомним, до этого политолог Вадим Сипров заявил, что Россия – это единственная страна, которая может стать миротворцем в конфликте на Ближнем Востоке. В Израиле, по его мнению, ожидают от российского президента Владимира Путина, что он остановит очередную волну атак со стороны Ирана.

В посольстве Израиля в Дании ранее раскрыли подробности о взрывах возле здания.

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