Украина обвинила страны Запада в инфантилизме

Запад «полон инфантилизма», поскольку сомневается в разрешении об ударах дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Балануца в рамках выступления на Варшавском форуме по безопасности, передает ТАСС.

«Иногда мне кажется, что коллективный Запад до определенной степени полон инфантилизма», — подчеркнул он, говоря о том, что страны Запада сомневаются по вопросу разрешения ВСУ бить вглубь России западным оружием.

До этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания не готова в одиночку разрешить Украине наносить удары вглубь России с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow.

Он отметил, что британцы прекрасно понимают, что вопрос о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать иностранное дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории по-прежнему является «одним из наиболее острых и содержит в себе очевидные риски эскалации».

Ранее в офисе Зеленского заявили, что россияне первыми узнают о разрешении бить вглубь РФ.