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Путин направил телеграмму российским евреям

Путин публично обратился к российским евреям на праздник Рош ха-Шана

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Sputnik/Sergei Ilyin/Pool/Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана (еврейский Новый год). Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В документе глава государства отметил, что этот праздник символизирует духовное очищение, нравственное и религиозное совершенствование.

Путин добавил, что жизнь евреев России наполнена добрыми делами, еврейские организации вносят большой вклад в укрепление диалога между нациями и религиями в стране, а также в поддержание мира и согласия в обществе, заботятся о сбережении семейных ценностей, воспитании молодежи.

Также российский лидер пожелал представителям еврейской общины здоровья, благополучия и успехов.

В апреле этого года президент РФ поздравил российских евреев с праздником Песах. Праздник посвящен одному из основных событий библейской истории — исходу еврейского народа из Египта и его освобождению от 400-летнего рабства.

Ранее «Газета.Ru» выпустила материал о традициях праздника Песах.

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