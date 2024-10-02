Президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника администрации главы государства.

«Президент не подписала закон [о запрете ЛГБТ-пропаганды]. В то же самое время она не накладывала вето на закон. Она просто его не подписала и вернула парламенту», — указали в администрации Зурабишвили.

Там напомнили, что грузинское законодательство предусматривает соответствующую процедуру.

17 сентября парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении закон против пропаганды ЛГБТ. За принятие соответствующего законопроекта единогласно проголосовали 84 депутата парламента. Законопроект вступит в силу после подписания президентом Саломе Зурабишвили. При этом оппозиция не принимала участие в голосовании за законопроект.

4 сентября грузинские депутаты во втором чтении приняли пакет законопроектов против пропаганды нетрадиционных отношений.

Ранее ЕС призвал Грузию отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ.