Стало известно, как США относятся к возможному ответу Израиля на атаку Ирана

США дали понять Израилю, что готовы поддержать сдержанный ответ еврейского государства на ракетный обстрел со стороны Ирана. Об этом сообщил портал Axios, сославшись на неназванного американского чиновника.

По словам источника, после иранской атаки администрация США провела переговоры с правительством Израиля. В ходе беседы представители Вашингтона заявили о поддержке ответных шагов еврейского государства, но подчеркнули, что они должны быть взвешенными.

1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю, выпустив по нему несколько сотен ракет. В частности, взрывы зафиксировали в городах Иерусалим и Тель-Авив.

Причиной для атаки послужило уничтожение еврейским государством инфраструктуры ливанского движения «Хезболла» и палестинского движения ХАМАС.

Как рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана, целями стали две базы Военно-воздушных сил Израиля и штаб-квартира разведывательной службы страны (Моссада). При этом портал Axios со ссылкой на источники написал, что по штаб-квартире Моссада были выпущены «десятки ракет». Но ни одна из них не попала внутрь комплекса, поэтому здание не пострадало.

Ранее кандидат в вице-президенты США по ошибке заявил об «экспансии» Израиля.