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Лидер КНР заявил о совместном поддержании Пекином и Москвой мира и стабильности

Си Цзиньпин: Китай и Россия вместе будут поддерживать стабильность во всем мире

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Xie Huanchi/Global Look Press

КНР и Российская Федерация объединенными усилиями будут вносить вклад в поддержание мира и стабильности на всей планете, заявил лидер Китая Си Цзиньпин. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель КНР отправил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия являются крупнейшими соседями, мировыми державами и ведущими странами с формирующимися рынками. Он указал на «всеобъемлющее стратегическое сотрудничество, взаимовыгодные контакты и беспроигрышное взаимодействие» между Пекином и Москвой.

Лидер КНР подчеркнул, что КНР и РФ способствовали упорядоченной многополярности мира, основанной на равенстве и экономической глобализации и опирающейся на универсальный и толерантный подход.

1 октября Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР. Российский президент назвал китайского коллегу «дорогим другом».

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай отстаивают принципы справедливого миропорядка.

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