Посол РФ в Британии рассказал о ситуации со Скрипалями

Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью газете «Известия» рассказал о ситуации с Сергеем и Юлией Скрипалями.

Он заявил, что в ответе МИД Соединенного Королевства по делу Скрипалей, который российская сторона получила в марте, не было никакой информации о Сергее Скрипале. Этот ответ касался только Юлии, уточнил дипломат.

«О ее отце в ноте англичан ни слова. Исходим из ответственности официального Лондона за нынешнее положение наших граждан. Продолжим добиваться сведений о состоянии и правовом статусе Скрипалей, равно как и об обстоятельствах происшествия в Солсбери», — сказал Келин.

Как отметил посол, «все дело» в том, что британские власти хотят «утаить правду об инсценировке в Солсбери — провокации, которая была использована Лондоном, чтобы развернуть масштабную антироссийскую кампанию по всей Европе».

В июне сообщалось, что Скрипали не хотят выступать в суде в качестве свидетелей по делу бездомной англичанки Стерджесс, которая, предположительно, случайно отравилась тем же веществом, которым их пытались устранить.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Британские следователи считают, что Скрипали получили дозу нервно-паралитического вещества А234 («Новичок»). Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к произошедшему. Россия все обвинения категорически отрицает.

Ранее сообщалось, что Скрипалей обнаружили в Новой Зеландии под новыми именами.