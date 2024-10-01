В МИД России назвали эскалацию на Ближнем Востоке провалом администрации Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эскалацию конфликта на Ближнем Востоке полным провалом администрации президента США Джо Байдена. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Как считает дипломат, происходящее в этом регионе является «кровавой драмой, которая только набирает обороты».

«Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов», — написала она.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

Позднее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Ранее Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.