В ООН осудили удар Ирана по Израилю

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил расширение ближневосточного конфликта после удара Ирана по Израилю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное офисом главы всемирной организации.

«Это должно прекратиться. Нам, безусловно, необходимо прекращение огня», — сказано в заявлении.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов.

Позднее глава генерального штаба Израиля Герци Халеви провел срочное совещание с генералами ЦАХАЛ.

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Ранее в Иране заявили, что ракета поразила базу ЦАХАЛ Неватим.