Белый дом оценил количество выпущенных Ираном по Израилю ракет

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран выпустил по целям в Израиле почти 200 баллистических ракет. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ясно дали понять, что у этого нападения будут последствия, тяжкие последствия, и мы будем работать с израильтянами, чтобы так оно и было», — отметил Салливан.

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Во всей стране была объявлена воздушная тревога. В сообщениях различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме прозвучали взрывы. Из-за атаки Ирана по Израилю, Иордания и Ирак объявили о временном закрытии воздушного пространства над своей территорией. В Иране заявили, что не менее 80% ракет, выпущенных из Ирана, смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» и поразить цели.

Ранее Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.