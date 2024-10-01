Нетаньяху призвал израильтян сплотиться

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны следовать указаниям службы тыла в связи с обострением ситуации в регионе. Его слова приводит РИА Новости.

«Граждане Израиля, кампания против иранской оси зла в самом разгаре… Прошу вас… строго следовать указаниям командования тыла, это спасает жизни», — заявил он.

Нетаньяху напомнил гражданам о достижениях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), среди которых ликвидация лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Также он подчеркнул, что перед Израилем стоят «большие вызовы», поэтому гражданам необходимо быть сплоченными.

«Вместе выстоим, вместе будем сражаться и вместе победим», — отметил он.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари до этого заявил, что Армия обороны Израиля получила от США информацию о возможной подготовке Ирана к удару по Израилю, но пока не видит признаков таких действий. По словам Хагари, власти Израиля пока не заметили воздушной угрозы от Тегерана.

Ранее стало известно, что нефть и золото дорожают на фоне угрозы удара Ирана по Израилю.