Богданов осудил Израиль в беседе на встрече с послом Ливана

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов встретился с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром. Об этом сообщается на сайте МИД.

«В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся военно-политической ситуации на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Богданов решительно осудил наземное вторжение Израиля в Ливан.

Также стороны уделили внимание оказанию срочной гуманитарной помощи Ливану и обеспечения безопасности россиян.

До этого в российском МИД заявили, что Россия решительно осуждает нападение Израиля на Ливан и призывает правительство страны прекратить боевые действия. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение о проведении операции было принято после ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насралла. Министерство считает, что подобный шаг может привести к дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке.

Ранее миротворцы ООН обвинили Израиль в нарушении суверенитета Ливана.