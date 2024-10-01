Богданов осудил Израиль в беседе на встрече с послом Ливана

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов встретился с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром. Об этом сообщается на сайте МИД.
«В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся военно-политической ситуации на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.
Богданов решительно осудил наземное вторжение Израиля в Ливан.
Также стороны уделили внимание оказанию срочной гуманитарной помощи Ливану и обеспечения безопасности россиян.
До этого в российском МИД заявили, что Россия решительно осуждает нападение Израиля на Ливан и призывает правительство страны прекратить боевые действия. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение о проведении операции было принято после ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насралла. Министерство считает, что подобный шаг может привести к дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке.
Ранее миротворцы ООН обвинили Израиль в нарушении суверенитета Ливана.