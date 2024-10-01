Источники рассказали о готовности главы МИД Украины к компромиссам с Россией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига готов пойти на компромиссы ради урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT), сославшись на источник в европейских дипломатических кругах.

«По словам дипломатов, <...> Сибига во время своей первой поездки в США использовал частные встречи с западными коллегами для обсуждения возможных компромиссных решений», — говорится в статье.

Источник издания обратил внимание, что нынешний глава украинского внешнеполитического ведомства придерживается «более прагматичной позиции» в отношении переговоров Москвы и Киева по сравнению со своим предшественником Дмитрием Кулебой. В частности, это касается возможности территориальных уступок России в обмен на гарантии безопасности для Украины.

1 октября газета The Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника рассказала, что президент страны Владимир Зеленский находится под давлением со стороны западных политиков. Как сказал источник издания, зарубежные партнеры Киева хотят, чтобы глава государства начал предпринимать шаги по урегулированию конфликта с Москвой путем переговоров.

Ранее в Белом доме не исключили, что Украине придется согласиться на территориальные уступки России.