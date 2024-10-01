В России будут конфисковывать имущество за организацию нелегальной миграции

Государственная дума приняла в первом чтении закон о лишении имущества за организацию нелегальной миграции. Об этом сообщает РИА Новости.

Конфискация имущества будет производиться в случае, если будет доказано, что преступление совершено из корыстных побуждений. У организаторов нелегальной миграции будут изыматься денежные средства, ценности и иное имущество, полученное в качестве «награды» за совершение преступления от «клиентов».

Под организацией нелегальной миграцией понимается выдача поддельных справок и нелегальный завоз мигрантов на территорию России.

Законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции был внесен в думу 5 июля. Спикер думы Вячеслав Володин поднял обсуждение этого вопроса в парламенте 6 июля.

Ранее юристы оценили законопроект о конфискации имущества за незаконную миграцию.