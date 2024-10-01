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Молдавия не допустит журналистов РИА Новости на президентские выборы

МИД Молдавии отказал РИА Новости в аккредитации на выборах президента страны

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Vladislav Culiomza/Reuters

Министерство иностранных дел Молдавии отказало РИА Новости в аккредитации на выборах президента страны. Об этом сообщается в ответе молдавских дипломатов, опубликованном РИА Новости.

«Хотели бы сообщить вам, что, учитывая положения национального законодательства, ваш запрос отклонен, поскольку он не отвечает требованиям правил аккредитации иностранных журналистов в Республике Молдове», — указано в ответе.

Тем не менее, в документе нет ссылок на конкретные статьи, законы или указы молдавского законодательства, которые бы запрещали российским СМИ вести работу на территории Молдавии.

До этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан во время выступления на Генассамблее ООН потребовал от России вывести войска с территории Приднестровья.

Он заверил, что Кишинев привержен к справедливому и мирному решению ситуации в Приднестровье. В своем выступлении он также коснулся конфликта на Украине.

Ранее Захарова оценила масштаб раскола в Молдавии из-за Приднестровья.

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