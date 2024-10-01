Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложной обстановку на фронте. Об этом заявил в своем видеообращении.

«Ситуация очень, очень сложная. (...) Все, что можно сделать этой осенью, все, чего мы можем добиться, должно быть достигнуто», — заявил он.

Зеленский также пообещал союзникам из стран Запада передать все детали и аргументы для обеспечения результатов на фронте.

Он также назвал особенной предстоящую встречу лидеров НАТО в формате «Рамштайн». По его словам, Украина должна «обеспечить результаты в ближайшие месяцы».

23 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, глава украинского государства провел двусторонние переговоры с рядом зарубежных коллег.

Как отметил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, во время сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Зеленский оскорбил Китай и Бразилию.

Ранее журналист рассказал об «уничтожении» Европы из-за Зеленского.