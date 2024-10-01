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МИД РФ осудил нападение Израиля на Ливан

МИД: Россия решительно осуждает нападение Израиля на Ливан

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия решительно осуждает нападение Израиля на Ливан и призывает правительство страны прекратить боевые действия. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ.

«Выражаем солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооруженной агрессии», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение о проведении операции было принято после ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насралла. Министерство считает, что подобный шаг может привести к дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке.

МИД РФ призвал Израиль вывести свои войска с территории Ливана, а также начать поиск мирных путей урегулирования ситуации.

23 сентября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане. Ее основной целью стала ликвидация военной инфраструктуры «Хезболлы». Операция получила название «Стрелы севера».

29 сентября в ЦАХАЛ заявили, что израильские ВВС завершили мощную волну ударов по объектам ливанского движения. По данным израильского ведомства, в рамках разведывательных операций были поражены около 120 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны.

1 октября войска Армии обороны Израиля начали ограниченные наземные рейды против объектов «Хезболлы». По данным ЦАХАЛ, они расположены в деревнях, близких к границе, и «представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля».

Ранее миротворцы ООН обвинили Израиль в нарушении суверенитета Ливана.

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Операция Израиля в Ливане
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