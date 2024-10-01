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Алиев назначил нового посла Азербайджана в РФ

Алиев назначил Рахмана Мустафаева новым послом Азербайджана в России

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РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Рахмана Мустафаева послом республики в России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

До своего назначения Мустафаев занимал пост посла Азербайджана в Нидерландах. Его назначили на эту должность в октябре 2022 года. Также с декабря 2022 года дипломат является представителем республики при Организации по запрещению химического оружия.

Предыдущим послом Азербайджана в России был Полад Бюльбюль оглы. В августе он рассказал о завершении своей многолетней дипломатической миссии в Москве. Дипломат подчеркнул, что проработал в Москве 18,5 года, что очень много для службы на его посту.

23 сентября Полад Бюльбюль оглы был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России.

30 сентября президент России Владимир Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении взаимодействия России и Азербайджана.

Ранее Путин сменил посла России в Норвегии.

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