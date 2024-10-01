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Новый генсек НАТО оценил изменение ядерной доктрины РФ

Рютте: НАТО не видит угрозы применения РФ ядерного оружия

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Global Look Press

Североатлантический альянс знает об уточнениях в российскую ядерную доктрину, но НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия. Об этом заявил новый генсек НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Мы слышали угрозы из Кремля. Но, в то же время, мы не видим никаких угроз применения ядерного оружия», - подчеркнул он.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что президент России Владимир Путин дал четкие направления обновления ядерной доктрины Российской Федерации.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Ранее в Госдуме назвали возможное основание для применения ядерного оружия.

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