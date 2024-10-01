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В Госдуме отреагировали на доклад ООН о пытках ВСУ в отношении российских солдат

Депутат Заварзин призвал к действиям после доклада ООН о пытках ВСУ

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Данные ООН о пытках украинских солдат в отношении российских военнопленных очень важны, их необходимо предать огласке. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин в интервью «Ленте.ру».

«Пора раскачивать все международные организации, в первую очередь, конечно, Организацию Объединенных Наций (ООН), и дать огласке все эти ужасные преступления, которые творят на Украине», — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что представители России стараются на всех международных площадках говорить о действиях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении военнопленных.

В периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине сказано, что с 2023 года 104 российских военнопленных на Украине из 205 опрошенных сообщили о пытках.

Согласно документу, большинство актов пыток или жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны солдат Вооруженных сил Украины или силы безопасности республики имели место в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома.

Ранее в ДНР заочно осудили бойца ВСУ за расправу над российским солдатом в Мариуполе.

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