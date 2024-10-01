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Гросси и Лукашенко обсудили «деликатную обстановку» на Украине

Глава МАГАТЭ Гросси обсудил с Лукашенко «деликатную обстановку» на Украине

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Ситуация на Украине была одной из тем обсуждений на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам Гросси, он «в открытой и доверительной обстановке» обсудил с Лукашенко ряд важных вопросов — прежде всего, «деликатную обстановку в регионе, конфликт на Украине», а также связанные с этим вызовы и опасности.

Гендиректор МАГАТЭ проинформировал президента Белоруссии о работе по обеспечению ядерной безопасности на атомных электростанциях Украины, которую ведет Международное агентство по атомной энергии. В свою очередь, Лукашенко «в очень четкой, открытой манере» пояснил ему свою позицию по обеспечению ядерной безопасности и мира в регионе.

Переговоры между Гросси и Лукашенко прошли 1 октября во Дворце независимости в Минске. Кроме того, глава МАГАТЭ и его команда планируют оценить ситуацию на Белорусской АЭС спустя почти четыре года после ее подключения к сети и прогресс в выполнении рекомендаций, которые были опубликованы в обзоре эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году.

Ранее Лукашенко ответил на обвинения Украины в плане по захвату Чернобыльской АЭС.

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