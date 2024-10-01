В Армении заявили о готовности к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном

Армения готова подписать согласованные пункты мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Ален Симонян, сообщает ТАСС.

По словам Симоняна, в настоящее время переговорный процесс с Азербайджаном зашел в тупик, однако у Армении есть политическая воля для продвижения вперед в этом вопросе.

«Мы даже сегодня готовы подписать согласованные пункты», — сказал он.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что в Ереване готовы изменить конституцию страны ради достижения мира с Азербайджаном. По его словам, в случае заключения мирного договора он будет направлен в конституционный суд Армении для проверки соответствия его содержания основному закону страны. И если выяснится, что не соответствует, «мы окажемся в ситуации, когда во имя достижения мира будут необходимы конституционные изменения».

Ранее Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного договора.