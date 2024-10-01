Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Армении заявили о готовности к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном

Симонян: у Армении есть политическая воля для мирного соглашения с Азербайджаном

close
Асатур Есаянц/РИА Новости

Армения готова подписать согласованные пункты мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Ален Симонян, сообщает ТАСС.

По словам Симоняна, в настоящее время переговорный процесс с Азербайджаном зашел в тупик, однако у Армении есть политическая воля для продвижения вперед в этом вопросе.

«Мы даже сегодня готовы подписать согласованные пункты», — сказал он.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что в Ереване готовы изменить конституцию страны ради достижения мира с Азербайджаном. По его словам, в случае заключения мирного договора он будет направлен в конституционный суд Армении для проверки соответствия его содержания основному закону страны. И если выяснится, что не соответствует, «мы окажемся в ситуации, когда во имя достижения мира будут необходимы конституционные изменения».

Ранее Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного договора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами