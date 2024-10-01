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Миротворцы ООН обвинили Израиль в нарушении суверенитета Ливана

ООН: операция Израиля в Ливане нарушает его суверенитет и целостность

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Marwan Naamani/Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Наземные операции израильских войск в Ливане нарушают суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом заявили в пресс-службе Временных сил ООН в этой ближневосточной республике.

«Любое пересечение границы Ливана является нарушением его суверенитета и территориальной целостности, а также нарушением резолюции 1701 [Совета Безопасности ООН]», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что 30 сентября власти Израиля оповестили миротворцев ООН о готовности начать наземные операции в Ливане. Тем не менее представители всемирной организации остались на своих позициях, «несмотря на опасную ситуацию» в республике.

23 сентября израильские войска объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане. Ее основной целью стала ликвидация военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла».

В частности, в рамках операции Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по подземному штабу «Хезболлы» в ливанской столице. Тогда военные еврейского государства сбросили на южный пригород Бейрута 85 бомб, вес каждой из которых составил одну тонну. 28 сентября стало известно, что в результате этой атаки пострадал лидер шиитского движения Хасан Насралла. Его спасти не удалось.

Ночью 1 октября в Израиле сообщили о начале ограниченных наземных рейдов в Ливане.

Ранее члены «Хезболлы» ударили по израильским военным на границе двух государств.

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Операция Израиля в Ливане
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