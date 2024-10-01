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Путин сменил посла России в Норвегии

Путин назначил Корчунова новым послом России в Норвегии

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Корчунова послом страны в Норвегии. Документ появился на официальном портале правовой информации.

«Назначить Корчунова Николая Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Норвегия», — говорится в тексте.

С 2018 года дипломат занимал пост посла по особым поручениям министерства иностранных дел России, а также председательствовал в комитете старших должностных лиц Арктического совета от страны.

До его назначения главой представительства Москвы в Осло им руководил Теймураз Рамишвилли. Он стал послом России в Норвегии осенью 2016 года.

В период с 2000 по 2005 годы дипломат занимал должность российского посла в Республике Корея, а с 2007 по 2012 годы — в Дании.

29 сентября министр юстиции Норвегии Эмили Мель заявила, что власти королевства рассматривают возможность строительства забора на границе с Россией. По ее словам, Осло задумался о возведении ограждений после аналогичных мер со стороны Хельсинки.

Как сказала чиновник, забор может появиться как на всей российско-норвежской границе, так и на отдельных ее участках. При этом его хотят оснастить специальными датчиками, которые предназначены для обнаружения передвигающихся вдоль границы людей.

Ранее норвежский политолог обвинил НАТО в приближении полномасштабного конфликта с Россией.

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