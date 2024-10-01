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Рябков напомнил о рисках стратегического противостояния России и США

Рябков: угрозам стратегического поражения РФ со стороны США не суждено сбыться

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Угрозам стратегического поражения России со стороны стран Запада не суждено воплотиться в реальность, но связанные с этим риски нельзя недооценивать. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Рябков назвал политику США в отношении России «сугубо деструктивной» и отметил, что намерениям Вашингтона по нанесению нашей стране стратегического поражения не суждено сбыться.

«Но риски, связанные с подобным подходом, нельзя недооценивать», — сказал дипломат.

Помимо этого Рябков отметил, что Россия готова к длительному противостоянию с США, и Москве не стоит испытывать иллюзий на фоне сложившегося в США двухпартийного консенсуса на развитие антироссийского курса. По его словам, РФ посылает США предупреждения, чтобы в Вашингтоне всерьез воспринимали готовность России к противостоянию.

В тот же день представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Украина не нуждается в разрешении США на удары вглубь РФ оружием, которое Киев произвел самостоятельно. По его словам, в США «всегда смотрят», есть ли у Вашингтона «дополнительные инструменты», которые можно предоставить в распоряжение Вооруженных сил Украины.

Ранее в США заявили, что Белый дом хочет сделать украинский конфликт «более спокойным».

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