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В Грузии призвали Запад не проявлять «двойные стандарты»

Парламентарий Папуашвили: Запад не должен проявлять двойные стандарты

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РИА «Новости»

Западу не следует проявлять «двойные стандарты» в связи с намерением действующих властей Грузии в случае победы на предстоящих выборах обратиться в Конституционный суд и объявить вне закона партию «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Он обратил внимание, что Украина ликвидировала политические партии, «которые угрожают ее демократии, независимости и территориальной целостности». Молдавия также запретила оппозиционную партию под предлогом «угрозы конституционного порядка», напомнил парламентарий.

«На этом фоне широкая критика иностранных партнеров планов Грузии запретить ЕНД напоминает вмешательство в независимость судебной системы Грузии и в демократические процессы», — сказал Папуашвили.

Он добавил, что по отношению к Грузии налицо «политическая пристрастность и фарисейство со стороны некоторых западных партнеров».

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Глава кабмина подчеркнул, что власти сделают все для того, чтобы не допустить в республике «майдана» и «украинизации».

Ранее в Грузии предупредили о планах внешних сил стереть страну с карты.

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