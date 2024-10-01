В Совфеде обвинили Столтенберга в «разжигании огня» между Россией и НАТО

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг «ничем не занимается», кроме провоцирования конфликта между альянсом и Россией, поэтому его не стоит воспринимать всерьез, заявил в беседе с «Лентой.ру» замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что в обязанности Столтенберга входит организация встреч представителей стран НАТО и передача информации между государствами альянса, а не декларирование «не красящих его» заявлений.

«Поэтому я бы, честно говоря, не слушал этого неудавшегося политика, потому что он, кроме того, что разжигает огонь между НАТО и Россией, ничем не занимается», — высказался Джабаров.

Он также заявил, что Столтенбергу следует «собирать чемоданы», чтобы вернуться в свою родную Норвегию.

1 октября Йенс Столтенберг, уходя с поста генсека НАТО, в своей речи допустил, что Запад может принять Украину в Североатлантический альянс только с подконтрольными территориями. По его словам, это «может быть способом гарантировать, что, когда между Россией и Украиной будет достигнуто какое-то соглашение, на этом это прекратится».

Ранее Столтенберг обратился к ЕС с просьбой по поводу Трампа.