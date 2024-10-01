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Лукашенко ответил на обвинения Украины в плане по захвату Чернобыльской АЭС

Лукашенко: Киев распространяет фейк о планах захвата Минском Чернобыльской АЭС

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Shamil Zhumatov/AP

Украина распространяет фейк, утверждая, что Белоруссия намерена захватить Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает РИА Новости.

«Я до сих пор не могу понять, если даже это фейк, то что в основе этого лежит. Зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали, а основная беда легла на четверть нашей территории», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что сообщения о подобных планах «глупость полная». По его словам, ни Минск, ни Москва не намерены реализовывать такие решения.

1 октября в Белоруссию с визитом приехал Гросси. В ходе поездки он планирует провести встречи на высоком уровне в Минске, а также посетить Белорусскую атомную электростанцию.

Сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ уже прибыл на встречу с Лукашенко. Их переговоры проходят во Дворце Независимости в Минске.

Ранее Лукашенко оценил тенденции к развязыванию войны против Белоруссии.

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