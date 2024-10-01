Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде обвинили Столтенберга в «разжигании огня» между РФ и НАТО

Сенатор Джабаров: Столтенберг разжигает огонь между Россией и НАТО

close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга не следует слушать, поскольку он «разжигает огонь» между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

«Я бы, честно говоря, не слушал этого неудавшегося политика, потому что он кроме того, что разжигает огонь между НАТО и Россией, ничем не занимается», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, у Столтенберга «не получилось» заниматься большой политикой, поскольку он позволяет себе такие заявления, которые его «не красят».

До этого Столтенберг, несмотря на предупреждения России о возрастании риска ядерного конфликта, заявлял, что страны НАТО не должны ограничивать предоставление дополнительной военной помощи Украине.

По словам Столтенберга, победа России на Украине станет для НАТО большим риском и «сделает всех нас (членов альянса. — Ред.) более уязвимыми».

Кроме того, уходящий генеральный секретарь НАТО отмечал, что Запад может принять Украину в Североатлантический альянс только с подконтрольными территориями.

Ранее Столтенберг не исключил проведения операций за пределами границ НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами