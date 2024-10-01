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Глава МАГАТЭ прибыл на переговоры с Лукашенко

Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на переговоры с Лукашенко в Минске

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл во Дворец Независимости в Минске, где он встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Гросси 1 октября посещает Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в Минске и визита на Белорусскую атомную электростанцию.

Журналисты отмечают, что глава МАГАТЭ и его команда планируют оценить ситуацию на АЭС спустя почти четыре года после его подключения к сети, а также прогресс в выполнении рекомендаций, которые были опубликованы в обзоре эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году.

25 сентября агентство Reuters сообщило, что глава МАГАТЭ в ближайшие недели приедет в Иран для подготовки к переговорам западных стран и Тегерана по иранской ядерной программе. Гросси выразил надежду на то, что посетит республику уже в октябре.

Ранее в России усомнились в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС.

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