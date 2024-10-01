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Новый генсек НАТО заявил, что Украина должна вступить в альянс

Генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе

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Mikko Stig/Reuters

Украина должна войти в состав НАТО. Об этом заявил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Мой следующий приоритет — это наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО. Так как достичь стабильной безопасности в Европе без сильной и независимой Украины невозможно», — сказал экс-премьер-министр Нидерландов.

Рютте добавил, что НАТО следует реализовать пакет помощи, который альянс пообещал Киеву на саммите в Вашингтоне.

При этом ушедший с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад может принять Украину в Североатлантический альянс только с подконтрольными территориями. По его словам, потенциальное членство страны подобным образом «может быть способом гарантировать, что, когда между Москвой и Киевом будет достигнуто какое-то соглашение, на этом это прекратится».

1 октября подошел к концу срок пребывания Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Ему на смену пришел Рютте. Каков будет курс Североатлантического альянса при новом генсеке, как будет выглядеть НАТО в ближайшее время и в каком случае возможна его война с Россией — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Британии заявили, что Байден может способствовать вступлению Украины в НАТО.

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