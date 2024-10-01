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Госдеп заявил о праве Украины бить по РФ без разрешения США

Госдеп: Украина может быть вглубь РФ оружием, которое произвела самостоятельно

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Depositphotos

Украина не нуждается в разрешении США на удары вглубь РФ оружием, которое Киев произвел самостоятельно. Об этом заявил представитель госдепа Мэттью Миллер.

«Конечно, Украина — прежде всего, Украина не нуждается в нашем разрешении нанести ответный удар по российским целям. Они суверенная страна и могут использовать оружие, которое они производят самостоятельно», — подчеркнул он.

Миллер добавил, что в США «всегда смотрят», есть ли у Вашингтона «дополнительные инструменты», которые можно предоставить в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого разведывательные службы США предупредили президента Джо Байдена, что одобрение ударов ВСУ по объектам на территории РФ западным оружием влечет за собой «реальные риски» эскалации украинского конфликта.

Ранее в НАТО назвали одно из условий для переговоров России и Украины.

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