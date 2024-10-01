Так называемый план победы украинского лидера Владимира Зеленского заключается в уничтожении «всего не европейском континенте». Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Итак, я повторю еще раз: мой план победы довольно прост, но он подразумевает, что все на европейском континенте (будут уничтожены – прим. ред.)», - подчеркнул он, иронично говоря от лица Зеленского.

Ирландский журналист задал риторический вопрос, хотят ли европейцы описанной им перспективы развития событий.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Владимир Зеленский решил скрыть ряд пунктов так называемого «плана победы» от украинцев, поскольку изложенный там сценарий развития конфликта провальный.

Ранее журналисты узнали, что союзники Киева больше не верят в победу Украины.