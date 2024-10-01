Посол Китая предостерег США от стратегических просчетов в отношениях с Пекином

Соединенным Штатам необходимо избегать стратегических просчетов в отношениях с Китаем. Об этом заявил посол КНР в США Си Фэн, передает китайская газета South China Morning Post.

«(Предположение о том, что – прим. ред.) сильная страна обязательно стремится к гегемонии — это стратегический просчет», — подчеркнул он, отметив, что торговая и экономическая война может отрицательно сказаться как на КНР, так и на самих США.

По словам Се Фена, Вашингтону не следует переносить принципы своей внешней политики на Китай. Дипломат напомнил, что вопрос Тайваня является главной «красной линией» в отношениях США и Китая.

До этого глава МИД Китая Ван И заявлял, что китайские власти противостоят странам, которые пытаются провоцировать конфликты в Азии, и выступают против раскола в регионе.

Он отметил, что азиатские государства имеют стремление и возможности, чтобы урегулировать все разногласия путем диалога, избежав конфликтов.

Ранее МИД Китая обратился к США по поводу украинского вопроса.